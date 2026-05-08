Viemed Healthcare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viemed Healthcare gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 59,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at