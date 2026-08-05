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05.08.2026 06:31:29
Viemed Healthcare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Viemed Healthcare hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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