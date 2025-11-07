07.11.2025 06:31:29

Viemed Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Viemed Healthcare lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 58,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

