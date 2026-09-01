Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Übernahme
|
01.09.2026 11:04:00
Vienna Insurance-Aktie fällt: Donau Versicherung schliesst Übernahme von Garanta ab
Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Übernahme erfolgt im Zuge des Kaufs der deutschen Nürnberger Versicherung durch die VIG. Die Garanta in Österreich ist Teil des Konzernverbunds der Nürnberger in Deutschland.
Mit der Übernahme wird die Garanta zu einer Einheit der Donau Versicherung, die Marke sowie der Fokus des Versicherers auf den Kfz-Bereich sollen aber erhalten bleiben. Bestehende Verträge sowie Ansprechpartner und Prozesse sollen ebenfalls unverändert bleiben.
Die Vienna Insurance-Aktie zeigt sich in Wien zeitweise 0,83 Prozent tiefer bei 71,60 Euro.
bel/ivn
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
31.08.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
31.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|72,00
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.