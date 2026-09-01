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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Übernahme 01.09.2026 11:04:00

Vienna Insurance-Aktie fällt: Donau Versicherung schliesst Übernahme von Garanta ab

Vienna Insurance-Aktie fällt: Donau Versicherung schliesst Übernahme von Garanta ab

Die Donau Versicherung, die zur Vienna Insurance Group (VIG) gehört, hat die Übernahme der Garanta Versicherung in Österreich abgeschlossen.

Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Übernahme erfolgt im Zuge des Kaufs der deutschen Nürnberger Versicherung durch die VIG. Die Garanta in Österreich ist Teil des Konzernverbunds der Nürnberger in Deutschland.

Mit der Übernahme wird die Garanta zu einer Einheit der Donau Versicherung, die Marke sowie der Fokus des Versicherers auf den Kfz-Bereich sollen aber erhalten bleiben. Bestehende Verträge sowie Ansprechpartner und Prozesse sollen ebenfalls unverändert bleiben.

Die Vienna Insurance-Aktie zeigt sich in Wien zeitweise 0,83 Prozent tiefer bei 71,60 Euro.

bel/ivn

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