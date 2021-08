Vienna Insurance-Aktie gewinnt: EU-Kommission sagt Ja zu VIG-Kauf des Aegon-CEE-Geschäfts

Dies bezieht sich auf das Geschäft in Ungarn, Polen und Rumänien, wobei aus der Türkei bereits eine Freigabe der lokalen Wettbewerbsbehörde vorliegt. Allerdings ist der geplante Deal - bereits seit April - weiterhin durch eine Blockade Ungarns untersagt.

Die positive Entscheidung aus Brüssel sei ein wichtiger Schritt, erklärte VIG-Chefin Elisabeth Stadler am Freitag: "Wir werten die wettbewerbsrechtliche Zustimmung auch als positives Zeichen für weitere Abstimmungen. Wir sind nach wie vor in konstruktiven Gesprächen mit dem ungarischen Finanzministerium, um Möglichkeiten für einen positiven Abschluss der Akquisition abzuklären."

Faktisch ist das Veto Ungarns weiter aufrecht. Man sei in Budapest weiterhin in Gesprächen, und es sei Bewegung in den Gesprächen, hieß es aus dem VIG-Konzern auf APA-Anfrage. Man lote nach wie vor Möglichkeiten aus, zum Zeitfaktor könne man derzeit nichts sagen.

Blockiert ist die Transaktion weiterhin durch den der VIG am 6. April übermittelten Bescheid des ungarischen Innenministeriums, der den geplanten Erwerb durch ein ausländisches Unternehmen untersagt. Der Bescheid stehe in Widerspruch zum bisherigen Verlauf der Gespräche, die seit Jänner geführt worden waren, erklärte damals der börsennotierte österreichische Versicherer. Trotz des Bescheids vom Innenministerium hat sich die VIG in der Folge an den Budapester Finanzminister gehalten. Dieser Minister sei der VIG auch von Beginn als Ansprechpartner genannt worden und er bleibe es - auch nach dem Veto des Innenministeriums, das auf eine seit Jahren bestehende Notstandsverordnung zum Schutz bestimmter Branchen verwies, neuerdings auch Versicherungen.

Das CEE-Geschäft der Aegon besteht aus rund 15 Gesellschaften in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei, dabei bilden den Hauptteil die ungarischen Gesellschaften (Versicherung, Pensionskasse, Asset Management und Servicegesellschaft). Die VIG würde in Ungarn mit dem Kauf Marktführer, hieß es im Frühjahr. Im November hatte die VIG die Übernahme des Aegon-Osteuropageschäfts in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei um 830 Mio. Euro bekanntgegeben. Das Closing war zunächst für das zweite Halbjahr 2021 erwartet worden.

Die Vienna Insurance-Aktie legt in Wien zeitweise um 2,04 Prozent auf 25,05 Euro zu.

