Vienna Insurance Group erhält Wiener Börse Preis 2025

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit dem 19. Wiener Börse Preis ausgezeichnet worden. Die Versicherung machte den ersten Platz beim ATX-Preis, gefolgt von der voestalpine und der Strabag auf Platz zwei und drei. Ausschlaggebend war die führende Marktposition der VIG im Versicherungsbereich Zentral- und Osteuropas, die konsequente Umsetzung der Strategie "evolve28" und die umfassende Investor-Relations-Arbeit, so die Wiener Börse in ihrer Aussendung am Donnerstag.

"Wir nehmen diesen Preis, der aus den herausragenden Leistungen und der hohen Resilienz unserer 50 Gesellschaften in 30 Ländern resultiert, mit großer Freude entgegen", sagte Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group.

Frequentis punktete mit hoher Kursperformance

Den Mid-Cap-Preis holte sich diesmal die Wiener Technologiefirma Frequentis, die mit einer Kursperformance von mehr als 160 Prozent im Vorjahr aufwartete. Auf Platz zwei und drei reihten sich der Kranhersteller Palfinger und der Luftfahrzulieferer FACC ein. Der Corporate-Bond-Preis ging zum dreizehnten Mal an den teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV.

Zum siebenten Mal in Folge wurde die Erste Group in der Kategorie "Media Relations" prämiert. Der Preis wird von einer Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus heimischen Wirtschaftsredaktionen vergeben. Dahinter folgten ex aequo UNIQA und voestalpine. Den VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis erhielten die BKS Bank, die Telekom Austria und die Burgenland Holding. VÖNIX ist der Nachhaltigkeitsindex für den heimischen Aktienmarkt von der VBV-Vorsorgekasse.

cgh/bel

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