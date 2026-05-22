Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Erster Platz
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22.05.2026 10:09:00
Vienna Insurance Group erhält Wiener Börse Preis 2025 - VIG-Aktie leichter
"Wir nehmen diesen Preis, der aus den herausragenden Leistungen und der hohen Resilienz unserer 50 Gesellschaften in 30 Ländern resultiert, mit großer Freude entgegen", sagte Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group.
Frequentis punktete mit hoher Kursperformance
Den Mid-Cap-Preis holte sich diesmal die Wiener Technologiefirma Frequentis, die mit einer Kursperformance von mehr als 160 Prozent im Vorjahr aufwartete. Auf Platz zwei und drei reihten sich der Kranhersteller Palfinger und der Luftfahrzulieferer FACC ein. Der Corporate-Bond-Preis ging zum dreizehnten Mal an den teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV.
Zum siebenten Mal in Folge wurde die Erste Group in der Kategorie "Media Relations" prämiert. Der Preis wird von einer Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus heimischen Wirtschaftsredaktionen vergeben. Dahinter folgten ex aequo UNIQA und voestalpine. Den VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis erhielten die BKS Bank, die Telekom Austria und die Burgenland Holding. VÖNIX ist der Nachhaltigkeitsindex für den heimischen Aktienmarkt von der VBV-Vorsorgekasse.
ie VIG-Aktie notiert am Freitag in Wien zeitweise 0,47 Prozent tiefer bei 64,10 Euro.
cgh/bel
APA
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