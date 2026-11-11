Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zukauf 11.11.2026 17:55:00

Vienna Insurance Group expandiert mit Übernahme in der Türkei - VIG-Aktie höher

Vienna Insurance Group expandiert mit Übernahme in der Türkei - VIG-Aktie höher

Die Vienna Insurance Group (VIG) baut ihre Präsenz auf einem wichtigen Auslandsmarkt weiter aus. Mit einer neuen Übernahme erweitert der Versicherungskonzern sein Geschäftsfeld und stärkt sein lokales Netzwerk.

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) expandiert in der Türkei. Mit dem Erwerb von Demir Sağlık baut der Versicherungskonzern sein Produktangebot im Bereich der Krankenversicherung aus, gab die VIG am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Demir ist den Angaben zufolge seit mehr als 30 Jahren am türkischen Markt tätig und arbeitet landesweit mit mehr als 1.800 Gesundheitseinrichtungen zusammen. Ein Kaufpreis für die Transaktion wurde nicht genannt.

Ausbau des Krankenversicherungsgeschäfts

Das Produktportfolio des türkischen Unternehmens umfasse private Kranken- und Krankenzusatzversicherungen sowie Gruppenkrankenversicherungen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Darüber hinaus zähle Demir zu den führenden türkischen Anbietern für Reiseversicherungen sowie Krankenversicherungen für ausländische Staatsangehörige.

VIG seit 2007 in der Türkei aktiv

Die Vienna Insurance Group ist seit 2007 in der Türkei tätig. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte sie mit der Sachversicherungsgesellschaft Ray Sigorta und der Lebensversicherungsgesellschaft Viennalife ein Prämienvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro, geht aus der Mitteilung hervor. Die Übernahme von Demir steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.

tpo/tsk

Für die VIG-Aktie ging es an der Börse in Wien schließlich um 3,5 Prozent auf 76,80 Euro nach oben.

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VIG-Aktie fester: Vorsteuergewinn steigt um ein Fünftel
VIG-Aktie steigt: Ausbau von Kriegsrisikoversicherung in der Ukraine
VIG-Aktie stark: Gewinnprognose für heuer angehoben

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald,Vienna Insurance Group/Robert Newald

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vienna Insurance 77,60 1,04% Vienna Insurance

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen