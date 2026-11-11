Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
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11.11.2026 17:55:00
Vienna Insurance Group expandiert mit Übernahme in der Türkei - VIG-Aktie höher
Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) expandiert in der Türkei. Mit dem Erwerb von Demir Sağlık baut der Versicherungskonzern sein Produktangebot im Bereich der Krankenversicherung aus, gab die VIG am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Demir ist den Angaben zufolge seit mehr als 30 Jahren am türkischen Markt tätig und arbeitet landesweit mit mehr als 1.800 Gesundheitseinrichtungen zusammen. Ein Kaufpreis für die Transaktion wurde nicht genannt.
Ausbau des Krankenversicherungsgeschäfts
Das Produktportfolio des türkischen Unternehmens umfasse private Kranken- und Krankenzusatzversicherungen sowie Gruppenkrankenversicherungen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Darüber hinaus zähle Demir zu den führenden türkischen Anbietern für Reiseversicherungen sowie Krankenversicherungen für ausländische Staatsangehörige.
VIG seit 2007 in der Türkei aktiv
Die Vienna Insurance Group ist seit 2007 in der Türkei tätig. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte sie mit der Sachversicherungsgesellschaft Ray Sigorta und der Lebensversicherungsgesellschaft Viennalife ein Prämienvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro, geht aus der Mitteilung hervor. Die Übernahme von Demir steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.
tpo/tsk
Für die VIG-Aktie ging es an der Börse in Wien schließlich um 3,5 Prozent auf 76,80 Euro nach oben.
APA
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