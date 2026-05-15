Vier Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vier Capital präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at