25.09.2026 21:43:38

Vier italienische Nato-Soldaten in Lettland verletzt

RIGA/ROM (dpa-AFX) - Bei einem Zwischenfall während einer Nato-Übung in Lettland sind vier italienische Soldaten verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Rom wurde ihr Fahrzeug in einem Stützpunkt nahe der Kleinstadt Adazi mit einem Maschinengewehr beschossen, das auf einem italienischen Schützenpanzer vom Typ Dardo befestigt war. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Italien hat im Rahmen einer internationalen Brigade mehr als 300 Soldaten in Lettland stationiert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden die Verletzten zur Behandlung in die Hauptstadt Riga gebracht, etwa 25 Kilometer entfernt. Keiner der vier sei in Lebensgefahr, hieß es weiter. Das Militär leitete Ermittlungen ein, um den genauen Hergang zu klären.

In Azadi, einem Stützpunkt der lettischen Armee, sind Soldaten aus mehr als einem Dutzend Ländern stationiert. Die multinationale Brigade der Nato soll die Nordostflanke des westlichen Militärbündnisses schützen, insbesondere gegen mögliche Angriffe aus Russland auf das Baltikum./cs/DP/nas

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