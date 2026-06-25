Hapag-Lloyd Aktie

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WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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25.06.2026 19:57:10

Vier Monate Stillstand: Alle verbliebenen Hapag-Lloyd-Schiffe verlassen Krisenregion

Seit der Schließung der wichtigen Straße von Hormus stecken Hunderte Schiffe monatelang fest. Nun hebt ein Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran die Blockaden auf. Das bedeutet für mehrere Schiffe und 150 Seeleute von Hapag-Lloyd eine sichere Ausfahrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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