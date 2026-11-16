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16.11.2026 18:23:00

Vier Töchter von Buwog-Tochter Gropyus in Insolvenz

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Der deutsch-österreichische Holzhaus-Bauer Gropyus mit Sitz in Wien kämpft mit Liquiditätsproblemen. Drei deutsche Tochtergesellschaften sowie die Gropyus Engineering GmbH mit Sitz in Steinhaus bei Wels in OÖ wurden Anfang des Monats in die Insolvenz geschickt. Die Holding, die Gropyus AG, an der die Buwog, die Österreich-Tochter des deutschen Wohnungskonzerns Vonovia 25 Prozent hält, ist bisher nicht betroffen. Unklar ist, wie es mit laufenden Gropyus-Baustellen weitergeht.

Wie Gropyus Anfang November mitteilte, ist ein Investor abgesprungen: "Die Auszahlung einer vertraglich vereinbarten und bereits fälligen Investorenfinanzierung ist nicht wie geplant erfolgt, eine Überbrückung durch bestehende Gesellschafter reichte nicht für alle Gesellschaften aus", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) aus der Gropyus-Presseaussendung. Um welchen Investor es sich handelt, sagt Gropyus nicht.

Mehrere laufende Bauprojekte für Buwog

Für die Buwog baut Gropyus derzeit laut "FAZ" mehrere Wohnhäuser: 68 Wohneinheiten in Salzburg, 41 Wohneinheiten in Dresden, 185 Wohneinheiten in Berlin und 91 Wohneinheiten in Hanau. An den österreichischen Standorten Wien und Steinhaus sowie in den deutschen Niederlassungen in Berlin und Eppingen-Richen arbeiten der Zeitung zufolge insgesamt rund 550 Beschäftigte.

Laut FAZ will Vorstandsvorsitzender Philipp Erler das Unternehmen neu aufstellen. Der Fokus liege auf der Fortführung laufender Projekte, der Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und einer tragfähigen Finanzierung. "Die weit fortgeschrittenen Investorengespräche wollen wir schnell abschließen - noch vor Eröffnung der Verfahren", sagte er der Zeitung Anfang November. Bei der oberösterreichischen Tochter wurde das Konkursverfahren inzwischen eröffnet. Forderungen können bis 14. Jänner 2027 angemeldet werden.

Seit Gründung über 400 Mio. Euro eingesammelt

Seit seiner Gründung 2019 sammelte der Produzent von seriell gefertigten Holzmodulen über 400 Mio. Euro Eigenkapital ein. Zu den Gesellschaftern zählen neben den Gründern und Mitarbeitern Wohnbauunternehmen und Risikokapitalgeber. Der ehemalige WKÖ-Präsident Harald Mahrer war bis August stellvertretender Vorsitzender des Gropyus-Aufsichtsrates und von 2019 bis 2021 als Investor auch an dem Unternehmen beteiligt.

Der Holzhaus-Bauer, der bereits vor Jahren den Investor Florian Fritsch angezeigt hat, steht im Zentrum von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Ein Sprecher der WKStA bestätigte der APA Ende Oktober, dass in der Causa gegen rund 20 Beschuldigte - keine Beschäftigte des Unternehmens, wie Gropyus betont - ermittelt wird. Laut "Standard" sind darunter auch Mahrer und eben der deutsche Investor Florian Fritsch. Es gilt die Unschuldsvermutung.

fel/pro/sag

ISIN AT00BUWOG001 DE000A1ML7J1 WEB http://www.buwog.at http://www.deutsche-annington.de

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