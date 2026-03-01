|
01.03.2026 15:28:38
Vier Tote nach russischem Beschuss in Südukraine
CHERSON (dpa-AFX) - Bei russischem Beschuss der Stadt Cherson im Süden der Ukraine sind vier Menschen getötet worden. Zwei ältere Frauen, die sich am Eingang eines Wohnhauses befanden, seien bei dem Angriff ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Eine 85-Jährige und ein 63 Jahre alter Mann seien im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb
