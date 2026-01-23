|
23.01.2026 10:40:38
Vier Tote nach russischen Drohnenangriffen in der Ostukraine
KRAMATORSK (dpa-AFX) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der Ostukraine mindestens vier Zivilisten getötet worden, darunter ein fünfjähriger Junge. Weitere fünf Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk auf Facebook mit. Zu den verletzten Opfern in der Ortschaft Tscherkaske im Landkreis Kramatorsk zählten drei Minderjährige. Die Siedlung ist gut 35 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Moskau erhebt dabei unter anderem Anspruch auf die Region Donezk, die bereits zu fast 80 Prozent unter russischer Kontrolle steht./ast/DP/jha
