FIELDS Aktie

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WKN: 260694 / ISIN: JP3802680003

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23.07.2026 18:09:00

Vier Volltreffer: Fields-Medaillen für große Fortschritte in der Mathematik

Die Fields-Medaille gilt als Nobelpreis der Mathematik. In diesem Jahr werden vier Forscher für die Lösung von Problemen geehrt, die Jahrzehnte überdauerten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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