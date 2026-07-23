FIELDS Aktie
WKN: 260694 / ISIN: JP3802680003
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23.07.2026 18:09:00
Vier Volltreffer: Fields-Medaillen für große Fortschritte in der Mathematik
Die Fields-Medaille gilt als Nobelpreis der Mathematik. In diesem Jahr werden vier Forscher für die Lösung von Problemen geehrt, die Jahrzehnte überdauerten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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