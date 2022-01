Vierter Tag der Präsidentenwahl in Italien: Absolute Mehrheit reicht

ROM (dpa-AFX) - In Italien geht die Wahl des neuen Staatspräsidenten an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in die vierte Runde. Nachdem bei den ersten drei Wahlgängen die nötige Zweidrittelmehrheit deutlich verpasst wurde, reicht von nun an eine absolute Mehrheit zur Wahl. Eine Einigung auf einen lagerübergreifenden Kandidaten schien bislang aber weit entfernt. Nachdem die großen Parteien zu Wochenbeginn noch beteuert hatten, konstruktiv einen gemeinsamen Bewerber zu finden, wurde die Nervosität zuletzt größer. Es drohen Kampfabstimmungen, die dann aber den Bruch der Regierungskoalition zur Folge haben könnten./msw/DP/he