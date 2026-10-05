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05.10.2026 09:07:39

Viertes Klopp-Spiel erstmals unter zehn Millionen Zuschauer

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp sind Quoten-Garanten, doch die vierte Partie des neuen Coaches blieb erstmals unter der Zehn-Millionen-Marke. Das 0:0 gegen Griechenland sahen im Durchschnitt 9,736 Millionen Menschen bei RTL.

Die Nullnummer in Thessaloniki kam nach Angaben des Senders auf einen Marktanteil von 40,2 Prozent und war am Sonntagabend klar die Nummer eins in der Publikumsgunst. Die Zahlen der Fußball-Übertragung lagen deutlich über dem "Tatort" in der ARD mit durchschnittlich 5,318 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,7 Prozent.

Die drei vorherigen Spiele der DFB-Auswahl in der Nations League bei RTL, ARD und ZDF hatten jeweils mehr als zehn Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt./mrs/DP/zb

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