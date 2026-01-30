Erstmals seit Beginn 2025 30.01.2026 10:10:00

Viertes Quartal: Deutsches BIP verzeichnet Zuwachs

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 erstmals seit Jahresbeginn wieder gewachsen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Das war etwas höher als die von Destatis am 15. Januar abgegebenen informellen Schätzung von 0,2 Prozent, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten.

DJG/hab/sha

DOW JONES

