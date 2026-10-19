Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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19.10.2026 15:19:30
VietJet hit with global asset freeze in FitzWalter dispute
The court order covers carrier’s existing fleet, as well as aircraft it has ordered but not yet receivedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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