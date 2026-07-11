Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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11.07.2026 15:51:20
Vietnam: Indian tourists killed in boat capsize
The Indian embassy released the names of all 32 Indians who were aboard the boat that capsized near Phu Quoc island in Vietnam. At least 15 of them died.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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