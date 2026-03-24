Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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24.03.2026 04:46:36
Vietnam Airlines to suspend some routes as jet fuel risks rise
Around 70% of the country’s jet fuel is imported, primarily from China and ThailandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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