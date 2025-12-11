Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
|
11.12.2025 06:01:49
Vietnam amends law to ban exports of raw rare earth minerals
Only companies with government approval will be permitted to exploit, process and use rare earths
