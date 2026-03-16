Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
|
16.03.2026 06:49:45
Vietnam braces for flight cuts from April after China, Thailand ban jet fuel exports
Hanoi has also seen reduced supplies from Singapore, the document showsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vietnam Holding LtdShs
Analysen zu Vietnam Holding LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX dreht auf grünes Terrain -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel leicht zu. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls höher. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.