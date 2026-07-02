Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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02.07.2026 09:12:06
Vietnam central bank says global risks complicate policymaking
The country is facing mounting inflationary pressure due to its exposure to the international economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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