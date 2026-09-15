Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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15.09.2026 09:12:58
Vietnam considering first sovereign US dollar bond sale since 2014: sources
Such a move would relieve pressure on banks which have so far been the main source of lending for domestic investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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