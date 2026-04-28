Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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28.04.2026 02:53:18
Vietnam gas major looks to US as Iran war reorders LPG flows
The state-owned gas major will bring in 66,000 tonnes of the widely-used cooking fuel from the America in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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