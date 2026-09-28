Diamond Holdings Aktie
WKN DE: A3CSQ7 / ISIN: US25265K1025
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28.09.2026 06:13:48
Vietnam jewellery giant PNJ forecasts loss after diamond scandal
The firm faces financial fallout after a smuggling probe shook confidence in the diamond tradeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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