Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 HKD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) 149,7 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 209,0 Millionen HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at