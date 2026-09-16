Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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16.09.2026 08:35:07
Vietnam warns of blackouts from 2027 as power projects stutter
A push for at least 10% annual economic growth through the decade’s end is pressuring its power gridWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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