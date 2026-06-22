Tungsten Corporation Aktie
WKN DE: A1W438 / ISIN: GB00B7Z0Q502
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22.06.2026 06:22:46
Vietnam’s Masan High-Tech Materials says mine expansion could supply 115 million tonnes of additional tungsten ore
The company plans to expand its tungsten oxide production capacity to more than 8,000 tonnes to meet rising demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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