ViewBix hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ViewBix ein EPS von -0,320 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 90,81 Prozent auf 0,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at