17.11.2025 06:31:29
ViewBix stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ViewBix hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 56,69 Prozent auf 2,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
