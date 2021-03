VIG-Aktie fällt: Vienna Insurance im Coronajahr 2020 mit weniger Gewinn - Aktie tiefer

Das Ergebnis vor Steuern sank um 33,7 Prozent auf 346 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der erwarteten Bandbreite von 300 bis 350 Mio. Euro. Die Prämieneinnahmen betrugen 10,43 Mrd. Euro (plus 0,3 Prozent), wie das Unternehmen heute mitteilte. Der Dividendenvorschlag lautet auf 75 Cent/Aktie (nach 1,15 Euro/Aktie). Heuer erwartet die VIG mehr Gewinn.

"Unter der Annahme der derzeitigen Entwicklung gehen wir für 2021 von einem stabilen Prämienvolumen in der Höhe von 2020 aus", so VIG-Chefin Elisabeth Stadler am Dienstag in einer Pressemitteilung zu den vorläufigen Zahlen. "Den Gewinn vor Steuern streben wir für 2021 in einer Bandbreite von 450 Mio. bis 500 Mio. Euro an und kehren damit auf das Vorkrisenniveau zurück." Der im November vergangenen Jahres angekündigte Zukauf des Osteuropa-Geschäfts der niederländischen Aegon ist laut VIG darin noch nicht inkludiert.

"Die COVID-19-Situation hat zwar so gut wie das gesamte Geschäftsjahr 2020 unseren Geschäftsverlauf beeinträchtigt, die VIG-Gruppe konnte jedoch im operativen Verlauf insgesamt eine sehr stabile Entwicklung erzielen und die geplanten Maßnahmen im Rahmen des letzten Jahres der 'Agenda 2020' konsequent fortführen", so Stadler. Während der Pandemie habe die VIG einen speziellen Fokus auf die Erweiterung digitaler Angebots-und Serviceleistungen gelegt.

Mit dem Erwerb des Osteuropageschäfts der niederländische Aegon sei auch während einer weltweiten Ausnahmesituation ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Marktführerschaft in der CEE-Region gesetzt worden. Die VIG hat Ende November vergangenen Jahres die Übernahme des Aegon-Osteuropasgeschäfts in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei um 830 Mio. Euro bekanntgegeben. Das Closing wird weiter im zweiten Halbjahr 2021 erwartet. Die VIG könne auf Basis der Daten des Jahres 2019 mit zusätzlich 600 Mio. Euro Versicherungsprämien, einem verwalteten Pensionskassenvolumen von rund 5 Mrd. Euro und rund 4,5 Millionen neuen Kunden rechnen.

Die Coronakrise habe den Geschäftsverlauf beeinträchtigt, so die VIG. Die Rückgänge im Neugeschäft während der ersten strengen Lockdown-Phasen seien aufgrund eines positiven Wachstums in den ersten beiden Monaten 2020 kompensiert worden. In den darauffolgenden Lockerungsphasen habe sich die Situation fast normalisiert und sei in vielen Ländern wieder auf dem Niveau vor COVID-19 gelegen. Im Laufe des Herbst habe sich die Entwicklung speziell in den CEE-Märkten aufgrund stark steigender Infektionszahlen wieder verschärft. Das Autoversicherungsgeschäft sei in der Kfz-Haftpflicht mit 1,5 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau gelegen, in der Kasko habe es ein leichtes Plus auf 1,3 Mrd. Euro gegeben. In der Sachversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um fast 5 Prozent auf 4,9 Mrd. Euro. Bei den Lebensversicherungen mit laufender Prämienzahlung gab es einen Rückgang um 1,5 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro, bei den Einmalerlägen strategiegemäß ein Minus von rund 12 Prozent auf 884 Mio. Euro. Die Krankenversicherung wies einen Anstieg um 1,4 Prozent auf 703 Mio. Euro auf. Die Versicherungsleistungen sanken um 3,2 Prozent auf etwas über 7 Mrd. Euro.

Im Vorsteuerergebnis von 346 Mio. Euro seien auch die zum Halbjahr 2020 getätigten coronabedingten Firmenwertabschreibungen in der Höhe von rund 120 Mio. Euro für die Märkte Bulgarien, Kroatien und Georgien enthalten. Das Nettoergebnis sank um 30 Prozent auf 231,5 Mio. Euro. Das Finanzergebnis sank um 41 Prozent auf 596 Mio. Euro. Die Combined Ratio - Kosten und Schäden gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich auf 95 Prozent und soll weiter nachhaltig bei rund 95 Prozent liegen. Die vorläufige, aufsichtsrechtliche Solvenzquote der VIG-Gruppe lag per Ende 2020 bei 235 Prozent. Die gesamten Kapitalanlagen (einschließlich der liquiden Mittel) betrugen per Jahresende 36,6 Mrd. Euro und lagen damit um 2 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Aktie von Vienna Insurance sinkt in Wien zeitweise um 2,80 Prozent auf 22,55 Euro.

(APA)