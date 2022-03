VIG-Aktie gibt ab: VIG-Betrieb in der Ukraine aufgrund von Krieg komplett eingestellt

Der auch in der Ukraine vertretene österreichische Versicherungskonzern Vienna Insurance Group (VIG) hat den Geschäftsbetrieb in dem Land angesichts der Kriegsereignisse komplett eingestellt.

Sämtliche Geschäftsstellen seien geschlossen, hieß es am Mittwoch zur APA. Insgesamt zählt man 1.400 Beschäftigte, es gebe weiterhin Kontakte zu den Mitarbeitern. Am ukrainischen Versicherungsmarkt ist die VIG die Nummer 3, hinter der UNIQA , die den zweiten Rang belegt.

Man habe den Geschäftsbetrieb eingestellt, auch damit sich die Belegschaft schützen und versuchen könne, über die Runden zu kommen. Zudem seien viele Männer für Kriegseinsätze einberufen worden. Das Geschäftsvolumen ist mit etwas über 100 Mio. Euro bezogen auf die 11 Mrd. Euro Prämienvolumen des Gesamtkonzerns gering. Hauptsächlich ist die VIG im Sachgeschäft tätig, das Lebensgeschäft ist recht klein. In der Ostukraine ist man seit 2014 nicht mehr vertreten.

Im gesamten VIG-Konzern gebe es ganz massive Hilfsaktionen, etwa zugunsten von Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Ausgegangen seien diese Aktivitäten von Polen, gleich am zweiten Kriegstag. Von Warschau aus sei die Aufnahme Bedürftiger bzw. der Transport, die Verpflegung oder die Unterbringung von Menschen organisiert worden. Auch in Rumänien, Moldawien, dem Baltikum und Tschechien hätten VIG-Beschäftigte Hilfen auf die Beine gestellt.

Der Konzern selbst hat bereits am Dienstag auf Initiative des Managements einen zum Start mit 5 Mio. Euro dotierten "VIG Family Fund" ins Leben gerufen - mit dem Aufruf für weitere Spenden zugunsten des Wiederaufbaus oder zur Abdeckung anderer kriegsbedingter Folgen oder Notfälle, von denen VIG-Beschäftigte in der Ukraine betroffen sind. In der Belegschaft gebe es eine hohe Solidarität und einen extrem großen Wunsch, hier zu helfen, hieß es in der Konzernzentrale in Wien. Die VIG ist mit mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 30 Ländern vertreten.

Die VIG-Aktie verlor in Wien letztlich 3,55 Prozent auf 21,75 Euro.