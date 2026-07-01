VIG-Aktie in Grün: Harald Riener neuer Chef der Donau Versicherung

Harald Riener ist neuer Generaldirektor und Vorstandschef der Donau Versicherung.

Er folgte am Mittwoch auf Judit Havasi, die am selben Tag in den Vorstand der Vienna Insurance Group (VIG) wechselte. Die Donau gehört zur VIG. Riener wurde 1969 geboren, studierte Handelswissenschaften und BWL und machte Karriere bei verschiedenen Firmen der VIG, ging aus einer Donau-Aussendung hervor.

Die VIG-Aktie notiert am Mittwoch an in Wien zeitweise 0,62 Prozent höher bei 64,80 Euro.

phs/bel

APA