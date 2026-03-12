Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Dividende im Blick
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12.03.2026 18:05:00
VIG-Aktie schlussendlich in Rot: Deutlicher Gewinnsprung im Jahr 2025
Besonders starkes Prämienwachstum verzeichnete die Gruppe in Polen (plus 10,7 Prozent), der erweiterten CEE-Region (plus 9,2 Prozent), der Tschechischen Republik (plus 8,2 Prozent) und Österreich (plus 4,6 Prozent). In der Spartenbetrachtung entfiel der höchste Zuwachs auf die Krankenversicherung (plus 11,4 Prozent), gefolgt von der Lebensversicherung (plus 8,9 Prozent) und der Kfz-Haftpflichtversicherung (plus 7,6 Prozent).
Verbessert hat sich auch die Netto Combined Ratio (Schaden- und Kostenaufwand gemessen an den Prämien, Anm.), die um minus 3,3 Prozentpunkte auf 90,1 Prozent sank. Grund sei unter anderem das Ausbleiben von heftigeren Unwetterschäden. Auch hier stachen die Märkte Tschechien, Polen und Österreich mit Verbesserungen hervor. Zudem sei die Gruppe unverändert stark kapitalisiert, hieß es von der VIG.
Positiver Ausblick
Eines der Highlights des Geschäftsjahres war der Kauf der Nürnberger Versicherung, wo sich die VIG 99,2 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte gesichert hat. Das Closing soll zu Beginn des 2. Halbjahres 2026 erfolgen. Generell gibt sich das Management für heuer und die kommenden Jahre positiv, die verrechneten Prämien sollen im Jahr 2028 auf mindestens 20 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern auf 1,5 Mrd. Euro klettern - ohne Berücksichtigung der Nürnberger Übernahme.An der Wiener Börse standen die VIG-Aktien am Donnerstag offensichtlich dennoch auf dem Verkaufszettel: Letztlich ging es 2,20 Prozent auf 62,30 Euro runter.
tpo/cri(APA)
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