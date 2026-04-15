VIG-Aktie schwächer: Vergrößerung des Vorstands

Die Vienna Insurance Group (VIG) vergrößert ihren Vorstand von sieben auf acht Personen.

Der Aufsichtsrat hat per 1. Juli 2026 Judit Havasi und Sonja Raus neu in das Gremium bestellt, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte. Gerhard Lahner wird zum zweiten Stellvertreter ernannt. Harald Riener wechselt mit Ende Juni vom VIG-Vorstand in den Vorstand der Donau Versicherung AG. Er folgt dort als Generaldirektor auf Havasi.

Begründet wird die Erweiterung des Vorstandes mit dem den Angaben zufolge erfolgreichen VIG-Expansionskurs. Die Verträge der neuen Vorstandsmitglieder laufen bis 30. Juni 2031. Die restlichen Vorstandsmandate wurden ebenfalls bis dahin verlängert. Manuel Schalk zieht indes in den Vorstand der Wiener Städtischen ein und folgt damit auf Sonja Raus.

Die Vienna Insurance-Aktie verliert im Heimathandel zeitweise 1,62 Prozent auf 66,60 Euro.

rst/kre

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