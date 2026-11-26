Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Prämieneinnahmen
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26.11.2026 12:13:00
VIG-Aktie sinkt dennoch: Starkes Wachstum in Osteuropa treibt Gewinn - Prognose für 2026 angehoben
"Der Gewinn von über einer Milliarde in den ersten neun Monaten spiegelt auch unseren erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wider", sagte Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender laut Aussendung. Im Oktober hat die VIG ihre Gewinnprognose auf eine Spanne zwischen 1,35 und 1,4 Mrd. Euro angehoben. Davor war der VIG-Vorstand von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro ausgegangen.
Das Ergebniswachstum sei vor allem vom Segment Erweiterte CEE getragen worden, so der Versicherer. Wesentliche Beiträge seien aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn gekommen. Auch die Netto-Combined-Ratio - der Schaden- und Kostenaufwand gemessen an den Prämien - habe sich in dem Segment besonders gut entwickelt. Über alle Segmente betrachtet verbesserte sich die Combined Ratio im Vergleich zur Vorjahresperiode von 92,1 auf 92 Prozent. Die versicherungstechnischen Erträge erhöhten sich um 6,6 Prozent auf 10,4 Prozent.
Verrechnete Prämien in allen Segmenten gestiegen
Bei den verrechneten Prämien gab es in allen Segmenten ein Wachstum. Die größten Zuwächse verzeichneten die Segmente Tschechien (plus 7,5 Prozent), Polen (plus 7,3 Prozent) und Erweiterte CEE (plus 6,4 Prozent). In Österreich belief sich das Plus auf 3,8 Prozent.
Die Solvenzquote stieg im Vergleich zum Halbjahr von 272 Prozent auf 276 Prozent an. In die Berechnung sei die Nürnberger in vereinfachter Form einbezogen worden, vollständig berücksichtigt werde sie erstmals im Konzernabschluss 2026.
Die VIG-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,28 Prozent leichter bei 72,50 Euro.
bel/kre
APA
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