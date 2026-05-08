Vienna Insurance Aktie

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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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10-Prozent-Anteil 08.05.2026 17:56:00

VIG-Aktie steigt: Weltbank-Tochter IFC steigt bei rumänischer VIG-Pensionskasse ein

VIG-Aktie steigt: Weltbank-Tochter IFC steigt bei rumänischer VIG-Pensionskasse ein

Die Vienna Insurance Group (VIG) holt für ihre rumänische Pensionskasse Carpathia Pensii die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, an Bord.

Der IFC soll mit einem rund 10-prozentigen Anteil einsteigen, teilte die VIG am Freitag mit. Die regulatorischen Genehmigungen stehen noch aus. Mit dem Einstieg sollen die Produktentwicklung, die Digitalisierungsstrategie und der Ausbau der freiwilligen privaten Pensionsvorsorge gefördert werden.

Die Carpathia Pensii ist seit 2007 am rumänischen Markt tätig. Mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Mrd. Euro ist sie die viertgrößte Pensionskasse in Rumänien. Sie betreut mehr als eine Million Kundinnen und Kunden.

Die VIG-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 0,75 Prozent fester bei 67,00 Euro.

bel/sag

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald,Vienna Insurance Group/Robert Newald

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