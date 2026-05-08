Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|10-Prozent-Anteil
|
08.05.2026 17:56:00
VIG-Aktie steigt: Weltbank-Tochter IFC steigt bei rumänischer VIG-Pensionskasse ein
Der IFC soll mit einem rund 10-prozentigen Anteil einsteigen, teilte die VIG am Freitag mit. Die regulatorischen Genehmigungen stehen noch aus. Mit dem Einstieg sollen die Produktentwicklung, die Digitalisierungsstrategie und der Ausbau der freiwilligen privaten Pensionsvorsorge gefördert werden.
Die Carpathia Pensii ist seit 2007 am rumänischen Markt tätig. Mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Mrd. Euro ist sie die viertgrößte Pensionskasse in Rumänien. Sie betreut mehr als eine Million Kundinnen und Kunden.
Die VIG-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 0,75 Prozent fester bei 67,00 Euro.
bel/sag
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald,Vienna Insurance Group/Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
08.05.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt letztendlich (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Wien in Rot: ATX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
06.05.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.05.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
06.05.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|67,00
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.