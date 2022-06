VIG-Aktie tiefer: VIG startet Anleihe-Rückkauf

Das Angebot erfolge zu den Bedingungen, die in einem von der Gesellschaft erstellten Tender Offer Memorandum vom 6. Juni 2022 enthalten seien, teilte der Wiener Versicherungskonzern am Montag mit.

Die VIG sei nicht verpflichtet, Schuldverschreibungen, die im Rahmen des Angebots angeboten werden, zum Kauf anzunehmen. Die Annahme der im Rahmen des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft liege im alleinigen Ermessen der Gesellschaft und die Angebote könnten von der Gesellschaft aus beliebigen Gründen abgelehnt werden, betonte das Unternehmen.

Die Vienna Insurance Group werde auch eine Zahlung für aufgelaufene Zinsen für die im Rahmen des Angebots zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen leisten. Den Anleihegläubigern werde empfohlen, das Tender Offer Memorandum sorgfältig zu lesen, um alle Einzelheiten und Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an dem Angebot zu erfahren.

Die Gesellschaft gab weiters ihre Absicht bekannt, nachrangige Schuldverschreibungen im Rahmen ihres Tier-2-Emissionsprogramms vom 20. Mai 2022 (die "Neuen Schuldverschreibungen") zu begeben. Der Kauf der Schuldverschreibungen durch die VIG im Rahmen des Angebots unterliege ohne Einschränkung dem erfolgreichen Abschluss (nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft) des Angebots der Neuen Schuldverschreibungen.

Um an dem Angebot teilzunehmen und zum Erhalt des Kaufpreises und der aufgelaufenen Zinsen gemäß dem Angebot berechtigt zu sein, müssen die Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen den Angaben zufolge bis spätestens 14. Juni 2022 (17.00 Uhr) gültig zum Kauf anbieten. Die Anweisungen müssten für einen Mindestnennbetrag der Schuldverschreibungen von 100.000 Euro eingereicht werden, hieß es unter Verweis auf die entsprechende Stückelung der Schuldverschreibungen.

Das Angebot, in Verbindung mit einer Emission von Neuen Schuldverschreibungen, werde im Rahmen des "aktiven Managements der Kapitalbasis der Gesellschaft" unterbreitet. "Der Rückkauf wird den Investoren der bestehenden Schuldverschreibungen Liquidität verschaffen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, Mittel in die geplanten neuen Schuldverschreibungen der Gesellschaft umzuschichten", so die VIG.

Am Dienstag verliert die VIG-Aktie in Wien zeitweise 0,21 Prozent auf 23,30 Euro.

kre

APA