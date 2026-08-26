Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz 26.08.2026 09:00:00

VIG-Aktie: Vorsteuergewinn steigt um ein Fünftel

VIG-Aktie: Vorsteuergewinn steigt um ein Fünftel

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Gewinn deutlich gesteigert.

Das Ergebnis vor Steuern des börsennotierten Versicherungskonzerns erhöhte sich um 20,7 Prozent auf 641,5 Mio. Euro, wie die Vienna Insurance am Mittwoch mitteilte. Die verrechneten Prämien stiegen um 5,4 Prozent auf 9,03 Mrd. Euro. Der Ausblick für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr wurde bestätigt.

Die Ergebnissteigerung sei unter anderem auf die positive Entwicklung des Gesamtkapitalveranlagungsergebnisses und der Netto Combined Ratio (Netto-Schaden- und Kostenquote, Anm.) zurückzuführen, hieß es in der Mitteilung. In sämtlichen Segmenten sei ein positives Ergebnis vor Steuern erwirtschaftet worden, wobei das höchste prozentuelle Plus in den Segmenten Erweiterte CEE (plus 98,0 Prozent), Spezialmärkte (plus 35,4 Prozent) und Österreich (plus 11,2 Prozent) zu verzeichnen gewesen sei. Die versicherungstechnischen Erträge stiegen um 7,1 Prozent auf 6,85 Mrd. Euro, wobei in der Sparte Lebensversicherung ohne Gewinnbeteiligung mit 18,2 Prozent die höchste Zuwachsrate erzielt wurde.

Starkes Wachstum in CEE

Die verrechneten Prämien erhöhten sich vor allem dank des Kernmarktes CEE auf 9,032 Mrd. Euro. Polen verzeichnete ein Plus von 8,3 Prozent, Tschechien 8,1 Prozent und Erweiterte CEE 6,4 Prozent. Auch Österreich trug mit einem Zuwachs von 3,6 Prozent bei. Im Spezialmarkt Türkei habe man das Wachstum in der Kfz-Haftpflichtversicherung zugunsten der Profitabilität gedrosselt, was zu einem Rückgang von 2,6 Prozent geführt habe, heißt es seitens des Unternehmens. Die Netto Combined Ratio verbesserte sich vor allem dank geringerer Schadenbelastungen auf 91,4 Prozent (Vorjahr: 91,9 Prozent).

"Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 setzt die Vienna Insurance Group ihren profitablen Erfolgskurs sowie ihr dynamisches Wachstum im Kernmarkt CEE fort", kommentierte Generaldirektor Hartwig Löger die Zahlen laut Mitteilung. Es sei gelungen, alle wesentlichen Kennzahlen zu steigern und auch nach dem Erwerb der Nürnberger Versicherung eine hohe Kapitalausstattung auszuweisen. "Damit bestätigen wir unseren Ausblick, für das Gesamtjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro (exklusive Nürnberger) zu erzielen."

Hohe Solvenzquote trotz Übernahme

Die Solvenzquote der Gruppe belief sich per Ende Juni 2026 auf 272 Prozent, verglichen mit 296 Prozent zum Jahresende 2025. Der Rückgang sei im Wesentlichen auf eine vereinfachte Berücksichtigung der Nürnberger Beteiligungs-AG zurückzuführen, die zum Stichtag noch nicht konsolidiert war.

ivn/sag

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Vienna Insurance Group erhält Wiener Börse Preis 2025 - VIG-Aktie dennoch schwach

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten

Analysen zu Vienna Insurance

mehr Analysen
17.12.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
09.12.25 Vienna Insurance buy UBS AG
15.09.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
24.03.25 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
28.06.24 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vienna Insurance 72,10 1,26% Vienna Insurance

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen