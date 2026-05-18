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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Zukauf erfolgreich 18.05.2026 15:55:00

VIG bringt Nürnberger-Übernahme unter Dach und Fach - Aktie im Plus

VIG bringt Nürnberger-Übernahme unter Dach und Fach - Aktie im Plus

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat die Übernahme der deutschen Nürnberger Versicherung unter Dach und Fach gebracht.

Die regulatorischen Freigaben seien schneller als erwartet erteilt worden, mit dem Vollzug der Übernahme halte die VIG nun 99,2 Prozent der Stimmrechte an Nürnberger, teilte die VIG am Montag mit.

"Wir werden die Expertise der VIG in die strategische Ausrichtung der Nürnberger einbringen und sie auch innerhalb unserer Gruppe als richtungsgebenden Anbieter von Biometrie-Produkten positionieren", sagte VIG-Chef Hartwig Löger laut Aussendung.

Unter "biometrischen Produkten" versteht man in der Versicherungswelt Absicherungen gegen finanzielle Risiken, die direkt mit der menschlichen Gesundheit, der Arbeitskraft oder dem Leben verbunden sind, etwa die Berufsunfähigkeitsversicherung.

Im Wiener Handel am Montag gewinnt das Papier zeitweise 1,49 Prozent auf 68,00 Euro.

bel/pro

APA

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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