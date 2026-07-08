Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
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08.07.2026 12:53:00
VIG-Chef Löger nun auch Aufsichtsratschef bei Nürnberger
Der CEO der Vienna Insurance Group (VIG), Hartwig Löger, ist nun auch Aufsichtsratschef bei der deutschen Nürnberger, die jüngst von der VIG übernommen wurde. Das teilte die VIG am Mittwoch mit. Löger löst Marion Ebentheuer als Aufsichtsratschefin ab, sie bleibt aber Mitglied des Gremiums. Lögers Stellvertreter sind Eva Amschler sowie der VIG-COO Gerhard Lahner.
bel/kre
ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com
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