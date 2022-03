VIG-Gewinn stieg 2021 um die Hälfte - Ausblick wegen Krieg schwierig

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Mit mehr Details neu durchgeschrieben ---------------------------------------------------------------------

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im abgelaufenen Jahr den Vorsteuergewinn (EGT) um 48 Prozent auf 511 Mio. Euro und den Nettogewinn um 62 Prozent auf 376 Mio. Euro gesteigert. Deshalb wird die Dividende von 75 Cent auf 1,25 Euro je Aktie angehoben. Die Combined Ratio - Kosten und Schäden gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 94,2 Prozent. Der Ausblick auf 2022 seien wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs schwierig, so die VIG am Dienstag.

Der Krieg in der Ukraine, wo die VIG mit etwas über 100 Mio. Euro Einnahmen von insgesamt 11 Mrd. Konzernprämie vertreten ist, "macht uns tief betroffen", erklärte CEO Elisabeth Stadler in einer Aussendung. "Mit großer Sorge müssen wir beobachten, dass heute Menschen in einem europäischen Land und innerhalb unserer Gruppe der Gefahr um Leib und Leben ausgesetzt sind. Jetzt geht es in erster Linie um die Sicherheit und bestmögliche Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ukrainischen Gesellschaften in dieser schrecklichen Situation." Gleich nach Kriegsausbruch seien zahlreiche Hilfeleistungen der VIG-Gesellschaften gestartet worden, man habe einen mit 5 Mio. Euro dotierten "VIG Family Fund" gestartet, um die Belegschaft bei kriegsbedingten Notfällen und dem Wiederaufbau zu unterstützen. Zuletzt zählte man 1.400 Mitarbeiter in der Ukraine.

Der Ausblick 2022 sei für die VIG wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten und etwaigen Volatilitäten durch die Kriegssituation in der Ukraine schwierig, so Stadler. Auch die noch anhaltende Pandemie, die Inflation, hohe Rohstoffpreise, Probleme bei den Lieferketten und Ressourcenknappheit könnten zu erhöhten Risiken führen und die VIG-Märkte entsprechend beeinträchtigen. Man sehe ich aufgrund der breiten Aufstellung und der konservativen Veranlagungs- und Rückversicherungspolitik jedoch in der Lage, das operative Versicherungsgeschäft weiterhin gut zu managen, betonte die Konzernchefin.

Im Gesamtkonzern stiegen die verrechneten Prämien um 5,5 Prozent auf 11,00 Mrd. Euro. Dabei wuchs die Gruppe in allen Sparten deutlich - außer die Einmalerläge der Lebensversicherung, die strategiekonform leicht sanken. Besonders kräftig wuchs man in der Sonstigen Sach (+8,0 Prozent) sowie in den Auto-Sparten (Kfz-Haftpflicht +7,0 Prozent, Kfz-Kasko +8,7 Prozent).

Der größte Prämienanteil entfiel 2021 mit 5,27 Mrd. Euro auf die Sonstige Sachversicherung, gefolgt von der Lebensversicherung mit laufender Prämienzahlung und 2,68 Mrd. Euro, der Kfz-Haftpflicht mit 1,61 Mrd. Euro, der Kaskoversicherung mit 1,40 Mrd. Euro, den Einmalerlägen in der Lebensversicherung mit 869 Mio. Euro und der Krankenversicherung mit 743 Mio. Euro.

Nach Regionen erhöhten sich die verrechneten Prämien besonders stark in den Segmenten Tschechische Republik (+7,7 Prozent), Erweiterte CEE (+9,3 Prozent) und Gruppenfunktionen (+13,2 Prozent). Von den Ländern im Segment Erweiterte CEE zeigten vor allem das Baltikum (+9,1 Prozent), Kroatien (+23,1 Prozent), Rumänien (+17,2 Prozent) und Ungarn (+13,6 Prozent) eine dynamische Prämienentwicklung. 2021 wurden insgesamt 61,8 Prozent der Konzernprämien außerhalb Österreichs erwirtschaftet.

Die Versicherungsleistungen stiegen um 1,6 Prozent auf 7,14 Mrd. Euro - u.a. wegen eines deutlich höheren Geschäftsvolumens in Nicht-Leben. Der Anstieg des EGT um 48 Prozent basiere vorwiegend auf der verbesserten Combined Ratio sowie einer guten Entwicklung des Finanzergebnisses. Samt Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen lag dieses mit 632 Mio. Euro um 6 Prozent höher. Zudem seien im Ergebnis des Jahres davor unter anderem Firmenwertabschreibungen berücksichtigt gewesen.

Die von der VIG-Gruppe ab dem Geschäftsjahr 2021 neu ausgewiesenen Profitabilitäts-Kennzahl des operativen Return on Equity (RoE) betrug vor Steuern 10,9 Prozent. Dabei ist das operative Gruppenergebnis in Relation zum durchschnittlichen Eigenkapital gesetzt.

Die Verbesserung der Combined Ratio basiere in erster Linie auf besseren Schadenverläufen in den Segmenten Tschechische Republik, Polen und Erweiterte CEE sowie auf nachhaltigen Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft. Auch die Auswirkungen der heftigen Naturkatastrophen auf die Combined Ratio, die sich mit einem Nettobetrag von rund 90 Mio. Euro auf das Ergebnis niedergeschlagen hätten, seien durch das umfassende Rückversicherungsprogramm beschränkt worden.

Die Kapitalanlagen (samt liquiden Mitteln) betrugen Ende 2021 rund 37,3 Mrd. Euro (+2 Prozent). Der Anstieg resultiere vor allem aus einer vorübergehenden Erhöhung der liquiden Mittel in Vorbereitung des geplanten Erwerbs des Osteuropageschäfts des niederländischen Versicherers Aegon, heißt es. Dieser Deal war lange durch ein Veto Ungarns blockiert gewesen, hier gab es erst kürzlich eine Einigung: Demnach erwirbt die ungarische Staatsholding Corvinus für 350 Mio. Euro eine 45-prozentige Beteiligung an den ungarischen VIG-Gesellschaften. Der gesamte, im November 2020 verkündete, Deal sah den Erwerb des Versicherungsgeschäft der Aegon in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei durch die VIG für 830 Mio. Euro vor.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0352-22) sp/stf

ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com