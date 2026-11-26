Die Vienna Insurance Group (VIG) hat nach drei Quartalen ihre Erträge sowie ihren Vorsteuergewinn (ohne Berücksichtigung der kürzlich erworbenen Nürnberger) gesteigert. Die verrechneten Prämien legten gegenüber der Vorjahresperiode um 5,3 Prozent auf 13,1 Mrd. Euro zu, das Ergebnis vor Steuern zog um 15,4 Prozent auf 1,01 Mrd. Euro an, wie der börsenotierte Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte.

"Der Gewinn von über einer Milliarde in den ersten neun Monaten spiegelt auch unseren erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wider", sagte Hartwig Löger, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender laut Aussendung. Im Oktober hat die VIG ihre Gewinnprognose auf eine Spanne zwischen 1,35 und 1,4 Mrd. Euro angehoben. Davor war der VIG-Vorstand von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro ausgegangen.

Das Ergebniswachstum sei vor allem vom Segment Erweiterte CEE getragen worden, so der Versicherer. Wesentliche Beiträge seien aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn gekommen. Auch die Netto-Combined-Ratio - der Schaden- und Kostenaufwand gemessen an den Prämien - habe sich in dem Segment besonders gut entwickelt. Über alle Segmente betrachtet verbesserte sich die Combined Ratio im Vergleich zur Vorjahresperiode von 92,1 auf 92 Prozent. Die versicherungstechnischen Erträge erhöhten sich um 6,6 Prozent auf 10,4 Prozent.

Verrechnete Prämien in allen Segmenten gestiegen

Bei den verrechneten Prämien gab es in allen Segmenten ein Wachstum. Die größten Zuwächse verzeichneten die Segmente Tschechien (plus 7,5 Prozent), Polen (plus 7,3 Prozent) und Erweiterte CEE (plus 6,4 Prozent). In Österreich belief sich das Plus auf 3,8 Prozent.

Die Solvenzquote stieg im Vergleich zum Halbjahr von 272 Prozent auf 276 Prozent an. In die Berechnung sei die Nürnberger in vereinfachter Form einbezogen worden, vollständig berücksichtigt werde sie erstmals im Konzernabschluss 2026.

bel/kre

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