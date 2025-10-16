VIG übernimmt Nürnberger Versicherung für 1,4 Mrd. Euro

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details/Aussendung (2. bis 4. und 6. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Die Vienna Insurance Group (VIG) kauft die deutsche Nürnberger Versicherung um bis zu 1,38 Milliarden Euro. Die vor allem mit der Wiener Städtischen bekannte VIG bietet 120 Euro je Aktie der Nürnberger Beteiligungs-AG, der börsennotierten Holding des Versicherers, wie die Beteiligten in der Nacht zum Freitag mitteilten. Sie hat sich von den Großaktionären bereits 64,4 Prozent der Anteile gesichert.

Für die VIG, die neben Österreich vor allem in Osteuropa stark vertreten ist, ist es die größte Übernahme der Firmengeschichte. In Deutschland ist sie bisher nur mit der kleinen InterRisk und als Rückversicherer präsent. Als - wie es in einer Aussendung hieß - führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa erbringt die VIG mit mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern Versicherungsleistungen für rund 33 Millionen Kunden.

Vorstandsvorsitzender Hartwig Löger will mit der Investition "nachhaltiges und profitables Wachstum für die Nürnberger-Gruppe ermöglichen und mit der Diversifikation über den Spezialmarkt Deutschland auch die langfristige Wachstumsstrategie der VIG in CEE unterstützen". Nürnberger-Vorstandsvorsitzender Harald Rosenberger sieht in der VIG "einen starken Partner, der unsere Werte teilt und unsere strategische Weiterentwicklung unterstützt".

Vorstand und Aufsichtsrat der Nürnberger begrüßen laut der Aussendung das Angebot und beabsichtigen - "vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage" -, den Aktionären die Annahme zu empfehlen. Im Vorfeld haben sich Aktionäre wie u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Reinsurance Company Ltd. bereits verpflichtet, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4 Prozent des Grundkapitals in das Angebot einzuliefern.

Nürnberger suchte nach Verlusten Partner

Der Vorstand der lange auf ihre Unabhängigkeit bedachten Nürnberger war auf die Suche nach einem Partner gegangen, nachdem sie 2024 mit 78,5 Millionen Euro tief in die roten Zahlen gerutscht war. Grund dafür waren vor allem hohe Schäden in der Kfz- und Gebäudeversicherung. Mit 3,7 Milliarden Euro an Beitragseinnahmen und Kapitalanlagen von 35,1 Milliarden Euro gehört sie zu den größeren deutschen Versicherern. Dank eines Sparprogramms, bei dem bis 2026 rund 600 von 4100 Arbeitsplätzen gestrichen werden sollen, und Preiserhöhungen hatte die Nürnberger für das laufende Jahr eine Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht gestellt.

Die Details der Transaktion wurden in einer am Donnerstag unterzeichnete Zusammenschlussvereinbarung geregelt. Vorgesehen ist eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals zuzüglich einer Aktie. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden voraussichtlich am 24. Oktober 2025 veröffentlicht. Die Annahmefrist zur Einlieferung von Nürnberger-Aktien läuft voraussichtlich von 24. Oktober 2025 bis 21. November 2025.

