Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
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28.09.2026 17:03:00
VIG will Nürnberger-Aktionäre mit 120 Euro pro Aktie abfinden
Die börsenotierte Vienna Insurance Group (VIG) will nach dem Kauf der deutschen Nürnberger Versicherung die verbliebenen Aktionäre mit 120 Euro je Aktie abfinden, wie diese am Montag mitteilte. Die VIG hält bereits 99,3 Prozent. Für das Hinausdrängen der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) ist unter anderem eine Hauptversammlung notwendig. Die VIG hatte die Nürnberger Versicherung 2025 um rund 1,4 Mrd. Euro gekauft, auch damals zahlte sie 120 Euro pro Anteilsschein.
pro/tpo
ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com
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