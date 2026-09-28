VIGO System vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VIGO System hat am 25.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,45 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat VIGO System 34,7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at