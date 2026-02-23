|
Viisnurk A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Viisnurk A gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Viisnurk A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 EUR je Aktie gewesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 EUR. Im Vorjahr waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.
