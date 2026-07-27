GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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27.07.2026 16:55:25
ViiV Healthcare’s 2-drug regimen Dovato is as effective as 3-drug regimen Biktarvy in first-of-its-kind head-to-head study in treatment-naïve adults living with HIV
Positive Week 48 data from the phase IIIb VOGUE study reinforce Dovato as an effective treatment option with fewer medicines than BiktarvyWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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